ليلة رمضانية للشيخ ياسين التهامى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية خلال الشهر المعظم تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا ضمن برنامجها الرمضانى لشيخ المنشدين ياسين التهامى وفرقته، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 28 مارس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة. وأبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدًا أن الانشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقه كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية..