بعد غضب عائلة عبد الحليم حافظ .. المحكمة المصرية توقف إعلان " دقوا الشماسي "

ميرنا وليد - بيروت - حكم قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية في مصر، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، بوقف عرض إعلان تجاري لأحد المنتجعات السياحية استخدم أغنية الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ "دقوا الشماسي" في الترويج للمنتجع السياحي.



وأثار هذا الإعلان ضجة كبيرة، وخاصة في المجتمع المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تغني فيه الفنانة ملك الحسيني أغنية العندليب الأسمر "دقوا الشماسي".

وقال ياسر قنطوش محامي ورثة العندليب الأسمر إنه "تقدم بدعوى ضد الشركة المنتجة للإعلان للمطالبة بوقفه مستندا أنه استخدم أغنية خاصة (دقوا الشماسي) بأداء عبدالحليم حافظ وعرضها بأسلوب فيه تشويه للأغنية وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي مما أثار غضب واستياء الورثة".

وتابع : "الإعلان الذي تم بثه على الفضائيات من شأنه تغيير هوية العندليب، وتقدمت إلى هيئة المحكمة بـ"فلاش ميموري" (وحدة تخزين بيانات متنقلة) تحوي أغاني للفنان الراحل تثبت صحة كلامي وأن الإعلان المذاع من شأنه الإضرار بتاريخ الفنان المصري".

وقال محمد شبانة، إبن أخ العندليب، إن الإعلان "يعتبر استغلالا للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وأن ما حدث هو بيع بخس لتراث عمه الراحل".