أحمد عبدالعزيز: لا يجوز تقديم أدوار جريئة في شهر رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، متحدثًا عن تفاصيل مسلسل جريمة منتصف الليل.

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه لا يجوز تقديم مشاهد الرقص والأدوار الجريئة خلال شهر رمضان ولكن هذا لم يحدث في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، قائلًا: "في العمل مفيش مشاهد رقص ولا أدوار جريئة والشخصية اللي بتعملها رانيا يوسف شخصية راقصة تتعرض لأحداث وبنتها تتعرض لمشاكل في الجامعة".

وأضاف أحمد عبدالعزيز، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحداث المسلسل ليس بها جراءة وهو موضوع غير الرقص والرقص هو طبيعة عمل في سياق درامي، مضيفا: "خط رانيا يوسف غير اللي أنا بلعبه في المسلسل".

وتابع قائلا: "اذكر أن كان في اهتمام شديد من مدام منى الاستايلست ومصممة الملابس في العمل كله أنها تدور على بدلة رقص تكون لائقة وليس عليها انتقادات في مسلسل جريمة منتصف الليل".

أحداث وتفاصيل مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.



كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل جريمة منتصف الليل

صناع وأبطال "جريمة منتصف الليل"



مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني، كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shott" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.