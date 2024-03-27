طليقة "مسلم" تفجر مفاجأة:"طلب يرجعلي ورفضت بعد فسخ خطوبته من "يارا تامر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت طليقة مطرب المهرجانات مسلم "ميكا البغدادي" عن طلب طليقها العودة لها عقب فسخ خطوبته مؤخرًا من "يارا تامر" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وقامت "ميكا" بالرد على تساؤلات متابعيها عبر استوري حسابها وكان من ضمن الأسئلة طلب "مسلم" العودة لها مرة أخرى بعد فسخ خطوبتها من "يارا" وكان السؤال: "لما عرفتي مسلم ساب خطيبته عملتي ايه بجد"، لترد طليقة "مسلم" قائلة: "طلب الرجوع ورفضت كالعادة".

كما قام أحد متابعيها بسؤالها: "حاسه أن حقك رجعلك؟"، وردت "ميكا" قائلة: "قصدك حقي المادي ولا المعنوي؟، لو حقي المادي فأنا اعتبرته زكاة عن ابني لكن حق ابني المادي لسه هاخده تالت ومتلت ولو على حقي المعنوي فأنا أخدته يوم ما قررت أبعد وأبدأ حياة جديدة ليا ولإبني".

وفاجأ "مسلم" جمهوره بإعلان انفصاله من "يارا تامر" بعد أسابيع من الخطوبة وكتب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "خلصت يا جماعة" وحذف جميع الصور التي جمعتهما سويًا.

وسبق وأعلن "مسلم" انفصاله عن "ميكا البغدادي" نهاية العام الماضي وكتب: "الحمد لله على كل كل شئ، الحمد لله تم الطلاق بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني رعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة".

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