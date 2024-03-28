حسن عسيري يكشف حقيقة خلافاته مع فايز المالكي: خلافات عمل وعلاقة ممتازة بينهما -فيديو

كشف الفنان حسن عسيري حقيقة الخلافات بينه وبين الفنان فايز المالكي، مؤكدًا أنها خلافات عمل تحدث في أي مكان. وأكد عسيري خلال مشاركته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن الأمور ممتازة بينه وبين فايز المالكي، ووصفه بأنه حبيبه وإنسان راقي ومحترم ومؤدب.

وأضاف عسيري قائلاً: “الخلافات التي تحدث بيني وبين فايز هي خلافات عمل تحدث في أي مكان. وإذا كنت بحاجة لشيء منه، مثلاً جهز الغداء لك، فما عليك سوى أن تطلب منه وسيتم تلبية الطلب. وبهذا ينتهي الموضوع”. وفي ختام حديثه، أضاف عسيري بأسلوب مازح قائلاً: “أحيانًا يقول لي: ‘جيبه معك'”. مما يعكس طبيعة العلاقة الودية التي تجمعهما.