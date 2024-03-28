تداول مقطع فيديو يوثق آخر ظهور للفنانة الكويتية حياة الفهد برفقة الفنانة الإيرانية شيماء علي، وأظهر الفيديو اللقاء الودي بينهما وتبادلهما الكلمات المرحة. في الفيديو، رحبت شيماء علي بحياة الفهد قائلة: “هلا بالطش والرش، أنا ما شفتك في رمضان بالمسلسلات، ولكن الآن أنا مرتاحة نفسيًا”. وفي سياق الحوار، سألت شيماء علي حياة الفهد: “ألستِ أنتِ تحبيني أكثر واحدة بالوسط الفني؟”، فردت عليها حياة الفهد بتواضع قائلة: “لا، ليش تحرجين نفسك”.

كانت هذه تفاصيل خبر حياة الفهد وشيماء علي يظهران سويًا في آخر ظهور لهما ويتبادلان الود والمزاح -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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