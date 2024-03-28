نجوم الفن في عزاء والدة الموسيقار خالد حماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء والدة الموسيقار خالد حماد والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة الشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن من بينهم: هاني رمزي، الفنان أحمد الشامي، الملحن أحمد زعيم، والفنانة أنوشكا، ومحمد العدل، ولقاء سويدان.

وأعلن المؤلف الموسيقي خالد حماد، وفاة والدته، اليوم الثلاثاء.

وكتب المؤلف الموسيقي، عبر صفحته على فيسبوك:" انتقلت إلى رحمة الله تعالى أغلى ما أملك .. "أمي" السيدة ڤالنتينا حماد."

وأضاف: ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء ٢٦ مارس في المسجد الكبير بمدينتي بعد صلاة الظهر، ويعقبها الدفن بمقابر الأسرة في العاصمة الإدارية".

وتابع: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

المؤلف الموسيقي خالد حماد، وضع الموسيقى التصويرية، في مسلسل "إمبراطورية ميم "، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، وحلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.