قع الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد ضحية برنامج رامز جلال “رامز جاب من الآخر” الذي يُعرض على قناة ام بي سي مصر.
وسخر رامز جلال من ضيوفه، قائلاً: “اللي فضحونا على الساحة وبينهم مشاكل ومحاكم ومحدش يعرف يجمعهم غيري”. ووضع رامز جلال فادي خفاجة ومها أحمد في غرفة ضيقة وأطلق عليهم كلبًا. ودخل فادي خفاجة ومها أحمد في حالة رعب من الكلب وبدأ في الصراخ وتوجيه الشتائم.
ونفذ رامز جلال في ضيوفه عددًا من المقالب منها دفعهما من ارتفاع عالٍ في بركة مياه. وغرقت الفنانة مها أحمد في بركة المياه ولم تستطع العوم، وقفز شخص من إعداد البرنامج لإنقاذها.
كانت هذه تفاصيل خبر وصلة شتائم وتعرض للغرق.. شاهد كيف ظهرت مها أحمد في رامز جاب للأخر ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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