تراند اليوم : بالفيديو.. عسيري يكشف عن الحيلة التي لجأ إليها للاستعانة بفنانة مغربية للتمثيل في مسلسل سعودي رغم وجود قرار رسمي بالمنع

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حسن عسيري، تفاصيل الحيلة التي لجأ إليها للاستعانة بفنانة مغربية للتمثيل في مسلسل سعودي رغم وجود قرار رسمي بالمنع.

أخصائية مكياج

وقال عسيري خلال لقاء له مع برنامج " الليوان": جبنا ممثلة من المغرب تجيد اللهجة السعودية بتأشيرة أخصائية مكياج على مشغل، وصورنا نصف العمل ثم توفيت والدتها أو والدها فصارت حالة وفاة تستدعي سفرها.

السفارة والممثلة

وأضاف: لما راحت سفارتنا في المغرب تعرف عليها أحد الأشخاص وقال هذي ممثلة وممنوعة، لأن كان في أمر من الملك فهد بعدم دخول الممثلين والممثلات؛ فكانت العملية صعبة.

تأشيرة عمرة

وأشار: روحت لإحدى الشخصيات المؤثرة في وزارة الخارجية في ذاك الوقت وشرحت له الموضوع وقلت له بكتب معروض وبقول هذي الفنانة تابت فاستحسن الفكرة وكتبنا الخطاب وحوله للسفارة في المغرب وأشروا لها على أساس تأتي وجاءت بتأشيرة عمرة وأدت العمرة وبعدين أكملنا العمل.