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تراند اليوم : بالفيديو.. عسيري يكشف عن الحيلة التي لجأ إليها للاستعانة بفنانة مغربية للتمثيل في مسلسل سعودي رغم وجود قرار رسمي بالمنع

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حسن عسيري، تفاصيل الحيلة التي لجأ إليها للاستعانة بفنانة مغربية للتمثيل في مسلسل سعودي رغم وجود قرار رسمي بالمنع.

أخصائية مكياج

وقال عسيري خلال لقاء له مع برنامج " الليوان": جبنا ممثلة من المغرب تجيد اللهجة بتأشيرة أخصائية مكياج على مشغل، وصورنا نصف العمل ثم توفيت والدتها أو والدها فصارت حالة وفاة تستدعي سفرها.

السفارة والممثلة

وأضاف: لما راحت سفارتنا في المغرب تعرف عليها أحد الأشخاص وقال هذي ممثلة وممنوعة، لأن كان في أمر من الملك فهد بعدم دخول الممثلين والممثلات؛ فكانت العملية صعبة.

تأشيرة عمرة

وأشار: روحت لإحدى الشخصيات المؤثرة في وزارة الخارجية في ذاك الوقت وشرحت له الموضوع وقلت له بكتب معروض وبقول هذي الفنانة تابت فاستحسن الفكرة وكتبنا الخطاب وحوله للسفارة في المغرب وأشروا لها على أساس تأتي وجاءت بتأشيرة عمرة وأدت العمرة وبعدين أكملنا العمل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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