مي القاضي لـ"الخليج 365": صيد العقارب عمل ضخم ويتميز بأجواء درامية تشويقية

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت الفنانة مى القاضي خلال مشاركتها فى "صيد العقارب"، وحققت نجاحاً منفرداً بإشادات الجمهور، كما أنها أعربت خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بنجاح العمل وردود أفعال المشاهدين: " سعيدة بالتواجد في عمل ضخم بحجم صيد العقارب"، والذي يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي، وتصدر أبطال العمل جميع منصات التواصل الإجتماعي، طوال أيام عرضه، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم أبرزهم: غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مى القاضي

وتكشف مى القاضي، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" تفاصيل الشخصية التي تجسدها، قائلة: سعيدة جداً بدوري وبالتواجد فى عمل فنى ضخم وقصة مميزه بكل تفاصيلها، بجسد شخصية "ولاء" وهي الابنة الصغرى للأستاذ رياض الخولي وتربطها به علاقة خاصة، بالإضافة لتصاعد الأحداث والتحويلات التي تحدث فى حياتها بالحلقات المقبلة وسط أجواء درامية تشويقية.

أكدت مى القاضي فى حديثها عن أعمالها الفنية، معلقه: " بشارك فى مسلسل "رحيل" وتم عرضه خلال الجزء الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي، بطولة الفنانة ياسمين صبري، ولكن للأسف لم يطرح بقنوات مصرية، وإن شاء الله ينال إعجاب الجميع.

مسلسل صيد العقارب

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC يومياً الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما يُذاع إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.