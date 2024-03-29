إصابة نجل فؤاد المهندس في حريق شقته بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إثر اندلاع حريق داخل شقته السكنية المتواجدة في منطقة الزمالك، وذلك مساء اليوم الجمعة.

وأفادت غرفة عمليات النجدة، بتلقيها بلاغا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس في الزمالك، وانتقلت سيارتي إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن، الفنان فؤاد المهندس لديه ابنين من زوجته عفت سرور نجيب ابنة عائلة السرجانى الشهيرة، وهما محمد المهندس وأحمد المهندس.

كما رحل فؤاد المهندس عن عالمنا في سبتمبر عام 2006 إثر أزمة قلبية تعرض لها في منزله بحي الزمالك.

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