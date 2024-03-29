هل خطب ليوناردو دي كابريو حبيبته الجديدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين باسم النجم ليوناردو دي كابريو، بعد انتشار صور له برفقة حبيبته عارضة الأزياء الشهيرة فيتوريا سيريتي، ظهرت فيها تضع خاتماً في يدها اليسرى.

وفي التفاصيل، شوهد الثنائي يوم الثلثاء وهما يتناولان الغداء في مطعم يوكا المكسيكي في لوس أنجلوس. ولعلّ أكثر ما لفت انتباه المتابعين خاتم الألماس اللماع الذي ظهر بشكل واضح على إصبع عارضة الأزياء.

وقد أدّت هذه الصور المنتشرة إلى انتشار إشاعات مفادها أّن دي كابريو (49 عاماً) بات مخطوباً لحبيبته سيريتي (25 عاماً)، بعد أشهر من المواعدة.

وليس من الواضح ما إذا كان خاتم سيريتي هو في الواقع خاتم خطوبة، لكن الأكيد هو أنّ عارضة الأزياء الشابة لم تضع قطعة المجوهرات هذه في أي من منشوراتها الأخيرة على “إنستغرام”.

وكانت إشاعات عن وجود علاقة رومانسية بين دي كابريو وسيريتي قد بدأت بالانتشار، بعدما شوهدا معًا في إيبيزا في إسبانيا. ومنذ ذلك الحين، يحاول الثنائي الحفاظ على سرّية علاقتهما قدر المستطاع.