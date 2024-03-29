بالصور- هاجر أحمد تستعرض أنوثتها بلوك كاجوال رائع و جمالها يبهر العيون

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هاجر أحمد بأخر إطلالة لها على الجمهور بلوك كاجوال رائع، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها إرتدت فيه فستان طويل باللون الأبيض ضيق ذات اكمام طويلة و حزام عريض من الجلد الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شاركت هاجر أحمد متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لشخصيتها مسلسل "المعلم"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2024.

وشوقت هاجر متابعيه من خلال الصورة لدورها الجديد في هذا العمل، وأرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن اسم الشخصية التي تجسدها قائلة: "دهب.. المعلم.. رمضان 2024".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل، كما تمنوا لهاجر النجاح الدائم.

