نجوى كرم بإطلالة كلاسيكية أنيقة وتختار لها اللون الأسود-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بإطلالة أنيقة كلاسيكية اختارت أن تكون باللون الأسود.

ونشرت نجوى صوراً لها بهذه الإطلالة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق :"كوني نفسك، هذه هي قوتك العظمى!".

وارتدت نجوى سروالاً أسود نسقت معه بلوزة قبتها من الفرو بكمين طويلية كذلك جاءا عند الرسغ بنفس الفرو الذي زيّن القبة وحملت حقيبة سوداء من ماركة فاخرة، واعتمدت نجوى من الناحية الجمالية على ربط شعرها إلى الوراء على شكل ذيل حصان، وتركت خصلتين من الشعر تتدليان من جانبي وجهها واختارت قرطين مستديرين كبيرة وطبقت ماكياجاً ركزت فيه على كحل العينين الأسود والماسكارا، وجاءت جلسة التصوير مبتكرة وفريدة.

وكانت نجوى كرم شاركت إلى جانب الشاعر نزار فرنسيس، في حفل إفطار تكريمي لأمهات العسكريين الشهداء لمناسبة عيد الأم في نادي الرتباء المركزي-الفياضية، بحضور عقيلة قائد الجيش العماد جوزاف عون السيدة نعمت عون، والذي أقامه جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفل وذلك تقديرًا لتضحياتهن من أجل الوطن.

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