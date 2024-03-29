بالفيديو- دانا الحلاني تستمتع بأجواء رمضانية في دبي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت دانا الحلاني، إبنة الفنان عاصي الحلاني على الجمهور من دبي في الإمارات العربية المتحدة بلوك مميز باللون الزهري من خلال فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، و اظهرت من خلاله أجواء رمضانية مميز.



وكانت إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها مرتدية توب باللون الأسود، وتنورة سوداء قصيرة، وسترة رسمية واسعة باللون الأسود، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "شكر كبير لكل الرسائل الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".

