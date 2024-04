"جسد أنور السادات وأثار جدلًا في مصر".. وفاة الممثل الأمريكي لويس جوست جونيور عن عمر يناهز 87

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توفى الممثل الأمريكي لويس جوست جونيور عن عمر يناهز 87 عامًا، وأكد الخبر ابن عمه نييل جوست في تصريحات لموقع "Associated Press" أن "لويس" تم العثور عليه ميتًا في منزله بمدينة كاليفورنيا الأمريكية اليوم الجمعة ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن السبب وراء الوفاة.

وتذكر "نييل" ابن عمه الراحل "لويس" الذي كانت تربطه علاقة قوية مع رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، وكان يقاتل بشراسة ضد العنصرية من خلال خفة ظله المعهودة وقال: "لم يكن يهتم بالجوائز ولا بالسيارات الفارهة والمنازل الكبيرة في ماليبو، وأن الأمر بالنسبة له كان يتعلق بالأشخاص الذين كان يمثلهم، وكان يفكر دائمًا في بداية حياته المهنية ونجح في اقتناص جائزة الأوسكار الأولى كأول رجل من أصحاب البشرة السمراء".

أصبح جوسيت ثالث مرشح من أصحاب البشرة السمراء في تاريخ الأوسكار يرشح للجائزة، وفاز بها لأول مرة عام 1983 كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم "An Officer and a Gentleman" ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

كانت انطلاقة "جوسيت" في هوليوود من خلال المشاركة بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية بداية فترتي الستينات والسبعينات والتي حجزت له مقعدًا ضمن أبرز النجوم في هذا الوقت ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "A Raisin in the Sun" عام 1961، مسلسل "The Nurses" عام 1962، وتوالت النجاحات وسط تعاونه مع أهم وألمع النجوم والمنتجين ولفت الأنظار لموهبته الكبيرة.

أثار "جوسيت" جدلًا كبيرًا عندما قام بتجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالمسلسل القصير "Sadat" عام 1983 ورشح لجائزة الإيمي وجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل تلفزيوني محدود، وسبب المسلسل أزمة بين السلطات الأمنية في مصر وبين شركة "Columbia Pictures" وتم منع المسلسل من العرض بمصر في النهاية.

كانت آخر مشاركاته الفنية بالفيلم الغنائي الموسيقي "The Color Purple" عام 2023 ورشح الفيلم لجائزة الأوسكار مؤخرًا أفضل ممثلة في دور مساعد.

يذكر أن لويس جوست جونيور يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الدراما والكوميديا "If" بطولة الممثل الكندي ريان رينولدز والمقرر عرضه تجاريًا بشهر مايو المقبل.