اتّهامات الإتجار بالجنس تلاحق ديدي.. وفيديو قديم مع جاستن بيبر يعود إلى الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط مزاعم الإتجار بالجنس التي تلاحقه، لا يزال اسم النجم شون كومبس المعروف بـ”ديدي” يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عادت مقاطع فيديو مقلقة ومزعجة له برفقة جاستن بيبر إلى الواجهة.

وفي مقطع الفيديو الذي نُشر عام 2009 على صفحة بيبر، يظهر ديدي واقفاً إلى جانب النجم البالغ من العمر حينها 15 عاماً، كاشفاً أن الأخير سيقضي الـ48 ساعة المقبلة معه، ملمحاً إلى التصرفات الغريبة التي كانا يخططان للقيام بها في ذلك اليوم.

وفي الفيديو، يقول ديدي: “لا يمكننا الإفصاح عن المكان الذي نتسكّع فيه وما نفعله. لكنه بالتأكيد حلم أي طفل يبلغ من العمر 15 عاماً”.

وأردف: “خلال الـ48 ساعة المقبلة، هو معي. وسنتصرف بجنون كامل. دعنا نذهب لنحصل على بعض الفتيات”.

وقد وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بـ”الغريب والمخيف”، واللافت أن هذا الفيديو ليس الوحيد لديدي.

ففي مقطع فيديو آخر للنجم برفقة بيبر عندما كان عمره 16 سنة وهما يتحدثان في استوديو التسجيل، سأل ديدي بيبر لماذا لا يتحدث معه كثيراً في الآونة الأخيرة، حيث قال له: “لم تعد تتصل بي وتتسكع معي بالطريقة التي اعتدنا عليها”.

وبدا بيبر قلقاً وغير مرتاح عند إجابته عن سؤال ديدي، حيث قال: “أعني أنك حاولت الاتصال بي طوال فترة وجودي… لكنك لم تحصل على رقمي مطلقاً. سأعطيك رقم هاتفي”.

وعادت مقاطع الفيديو هذه إلى الواجهة تزامناً مع الاتهامات التي يواجهها ديدي بالاعتداء الجنسي والإتجار بالجنس. وأتت بعد أيام قليلة من المداهمة الكبيرة التي قامت بها السلطات الفدرالية الأميركية حيث عمدت إلى تفتيش منزلي النجم في لوس أنجلوس وميامي.