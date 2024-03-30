وفاة ممثلة عالمية شهيرة عن عمر الـ 76 عاماً وزوجها الأول ينعاها

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا، الممثلة العالمية ونجمة العروض المسرحية المباشرة جينيفر ليك، في منزلها في جوبيتر بولاية فلوريدا، عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة مع مرض الشلل التدريجي النوعي النادر للغاية (progressive supranuclear palsy) مدة 7 أعوام.



ونشر تيم ماثيسون، البالغ من العمر 76 عاماً، منشور عبر حسابه الرسمي، نعى فيه زوجته السابقة، وقال: "بقلب ثقيل، أشارككم خبر وفاة جينيفر ليك، لقد كانت ليست فقط أختي في الشاشة في 'Yours, Mine and Ours'، بل كانت أيضاً زوجتي الأولى العزيزة".

وأضاف: "جينيفر كانت امرأة رائعة، قوية، جميلة، وموهوبة بشكل لا يصدق، أتقدم بأصدق التعازي لزوجها جيمس ديوريا، الذي كان متزوجاً منها لمدة 47 عاماً، ولجميع أصدقائهما".

يذكر أن تيم ماثيسون تزوج بجينيفر ليك عام 1968 وانفصلا في عام 1971.