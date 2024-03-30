بالصور- حفل سحور يجمع عدد من المشاهير والفنانين بينهم تامر حسني وإيهاب توفيق

ميرنا وليد - بيروت - اجتمع عدد من الفنانين والمشاهير في حفل سحور، مساء أمس الجمعة، في 29 آذار/مارس.

نجوى كرم تتحدث عن ظهور السيد المسيح في بيتها : سهر معي لليلة كاملة - بالفيديو



وشارك الشاعر بهاء الدين محمد مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور من حفل السحور، ظهر فيها برفقة عدد من الفنانين منهم تامر حسني وإيهاب توفيق ودينا وغيرهم.

وأرفق بهاء الدين محمد منشوره بتعليق جاء فيه: "شكرا على الدعوة و اليوم الجميل ولك كل الإحترام والتقدير ".

وعلى صعيد آخر، كان بهاء الدين محمد قد تراجع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن قرار اعتزاله الفن، ونشر عبر حسابه الرسمي منشور كتب فيه: "مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت مش ح أعرف أوصف إحساسى بكلام يرد بكل احترام على رد فعلكم وفعل زمايلى الفنانين اللى رافضين قرار اعتزالي والتركيز فقط على تأملات فى نِعم الله، ورد الفعل اللى رافض القرار خلانى أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصورة واضحة مدى الحب والتقدير اللي وصلني من كل مكان وعرفت من خلاله إن ليا مكان في قلوب من حقهم الرفض".

وتابع: ورد الفعل اللي رافض الإعتزال خلانى أتجاوز اللحظة اللى خليتنى أفكر في القرار، كانت لحظة سخيفة اتجمعت فيها أحداث كتيرة مش حلوة ونفوس وقلوب كلها حقد وسواد وغباء في الحياة الفنية والشخصية، وكم كبير من ضعف وطمع ناس مش ناس !!! وأنا مهما قابلت وكنت قد أي هجوم قذر او بالمعنى الأوضح (وساخة ناس مريضة وكلها غل ونقص) بس حسيت إنى محتاج هدوء، وحسيت في لحظة إني محتاج أعيش لنفسي ومع نفسي بعيد عن أي ظروف تجبرني على الاحتكاك أو معاملة الناس المرفوضه دين وحياة وأخلاق!!! وأنا مش سهل أوصف ناس بالشكل ده".

