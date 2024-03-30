ليزو تعلن اعتزالها لهذا السبب اللافت

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة الأميركية ليزو المتابعين بإعلانها اعتزالها الموسيقى ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك جراء كمية التنمر الكبيرة التي تطالها بسبب وزنها الزائد.

على صعيد آخر كانت قد تناقلت وسائل إعلام عالمية، خبر إنفصال المغنية ليزو عن حبيبها، بعد علاقة إستمرت لعامين، وذلك بسبب إتهامها بالتحـ رش.

وجاءت هذه الشائعات بعد قيام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما على مواقع التواصل الإجتماعي، الى جانب قيام ليزو بحذف جميع صورها سوياً، كما أن التقارير الصحافية أكدت أن العلاقة بينهما أصبحت متوترة، وذلك بعد الدعاوى القضائية.

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