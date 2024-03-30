خاص بالفيديو- جان قسيس يتحدث عن مشاركته بفيلم "الرب يراني".. وهذا ما قاله عن الممثلين اللبنانيين وأنطوان ملتقى وفادي إبراهيم

ميرنا وليد - بيروت - يشارك النقيب جان قسيس بفيلم "الرب يراني"، الذي إنطلق مؤخراً في جميع صالات السينما اللبنانية، والذي يروي سيرة حياة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة، ويسلط الضوء على محطات من تاريخ لبنان، أبرزها المجاعة في الحرب العالمية الأولى، ودور الرهبانية في الوقوف إلى جانب الشعب في تلك الأزمة.



"الرب يراني" كتابة منير معاصري، إخراج طوني نعمة، من بطولة الممثلين جوزيف ساسين، ميراي بانوسيان، ميشال حوراني، سعد حمدان، نيكول معتوق، رالف س. معتوق، شربل رزق وجورج حران، ضيوف الفيلم الممثلون عصام الشناوي، فؤاد شرف الدين، رندة كعدي، عصام الأشقر، برناديت حديب، جان قسيس، بول سليمان، جوزيف بو خليل وحسام الصباح، الموسيقى التصويرية تأليف نادر خوري، توزيع موسيقي وتنفيذ وتسجيل فادي أبي هاشم.

موقع "الفن" إلتقى النقيب جان قسيس، الذي سألناه عن سبب مشاركته في فيلم "الرب يراني"، وتحدثنا معه عن الأعمال التمثيلية الدينية، وماذا قال عن الدراما والممثلين اللبنانيين؟

وكشف لنا قسيس ما يحضره حالياً، وتحدث عن وفاة المخرج المسرحي والممثل أنطوان ملتقى، والممثل فادي إبراهيم، فما الذي قاله عنهما؟

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا المقابلة بالفيديو المرفق.