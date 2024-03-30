الأجندة الأسبوعية .. قصور الثقافة تواصل برنامجها المكثف في احتفالات "ليالي رمضان" بالمحافظات



ياسر رشاد - القاهرة - تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 4 أبريل، وذلك ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

وتقدم الهيئة خلال الأسبوع عددا كبيرا من الفعاليات من أبرزها استمرار المشاركة في الدورة الثانية عشرة لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب، حتى 26 رمضان الحالي.

وتطرح هيئة قصور الثقافة خلال المعرض مجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها لهذا العام بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب تنظيم عدد من الورش الفنية والحرفية، ومعارض المنتجات التراثية، كما تقدم ورشا متنوعة للأطفال وعروضا فنية.

وتواصل الهيئة تقديم فعاليات البرنامج السنوي المكثف احتفالا بالشهر المعظم بالقاهرة والمحافظات، تحت عنوان "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والذي تتنوع فيه الأنشطة ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية واللقاءات التثقيفية إلى جانب معارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش الحرفية والتراثية وغيرها.

احتفالات فنية

كما يشهد الأسبوع عدة احتفالات فنية بمناسبة يوم اليتيم، ويوم المرأة المصرية من أبرزها الحفل المقام مساء اليوم السبت على مسرح مجلس مدينة الفيوم وتحييه فرقة الفيوم للموسيقى العربية.

وفي مجال المسرح تواصل فرقة السامر تقديم ليالي العرض المسرحي "الدر المكنون"، للمخرج ياسر صادق، إلى جانب العروض المتنوعة التي تقدمها الفرق المسرحية التابعة لقصور الثقافة بمختلف المحافظات ضمن عروض الموسم الحالي.

أما في مجال السينما، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام العربية الحديثة، بجانب الفقرات الفنية المتنوعة، والمقدمة بالمجان للجمهور طوال الأسبوع.

كما تحفل الأجندة بباقة من الأمسيات الأدبية لنخبة من الأدباء والشعراء، إلى جانب اللقاءات التي تناقش موضوعات متنوعة.

إقبال كبير على فعاليات رمضان الثقافية والفنية بجنوب سيناء

من ناحية أخرى ، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن البرنامج المعد لاحتفالات شهر رمضان المبارك برعاية وزارة الثقافة

ووسط إقبال وتفاعل كبير شهدت ساحة العلم بطور سيناء، عرضا فنيا لفرقة التلقائيين بقيادة الفنانة سحر عيد التي قدمت مجموعة من أغاني التراث السيناوي، تلاه عرض فنى لفرقة الأطفال بقيادة علي عبد الفتاح، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم.

واستمر عرض أوبريت "الليلة المحمدية" للمخرج جمال مهران، وتضمن مجموعة من الأناشيد في مدح الرسول الكريم، منها "أحمد نبينا، المصطفى العدنان، سيد الكونين"، بجانب استمرار ورشة أشغال المرأة الخرز تدريب هدير حسن مدرسة الصناعية بطور سيناء.

وشهد قصر ثقافة الطور أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب المركزي بالطور بحضور أدباء وشعراء نادي الأدب، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، نفذ بيت ثقافة أبو زنيمة ثاني أيام ورشة الفنون التشكيلة بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية تدريب منى المحص، كما شهد بيت ثقافة رأس سدر عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية أطفال بقيادة سالي محمود ورودينا السويسي.