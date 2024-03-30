إياد نصار يتحدث عن نهاية مسلسل “صلة رحم” وسبب غموضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت نهاية مسلسل “صلة رحم” من بطولة إياد نصار وأسماء أبو اليزيد و يسرا اللوزي حالة من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث جاءت النهاية على غير توقع الجمهور، وقد تحدث الفنان إياد نصار عن كواليس نهاية المسلسل والتي جاءت غامضة.

وقال الفنان إياد نصار خلال لقائه بـ”ET بالعربي” بأنه حتى الآن لم يستطع الخروج من الشخصية التي كان يؤديها خلال أحداث المسلسل وهي شخصية “حسام” ولم يأخذ الوقت الكافي الذي اعتاده للخروج من كل شخصية جسدها في عمل فني، وأوضح الفنان إياد نصار بأن النهاية عادة بالمسلسلات تُبنى على الإحتمالات الموجودة خلال أحداث المسلسل.

وأضاف الفنان إياد نصار بأن لو الأحداث تدور خلف شخصية محددة فلابد أن يكون لتلك الشخصية لحظة انتصار وكيف يمكن أن تنتصر، وبالعودة لشخصية “حسام” والتي جسدها خلال أحداث مسلسل “صلة رحم” يأتي السؤال شخصية “حسام” ما هي لحظة الإنتصار بالنسبة إليه؟ أن يكون هو وزوجته “ليلى” لديهما الطفل، ولكن فريق عمل المسلسل قرر أن يكون البطل منهزمًا ويأتي الإنهزام بعكس انتصاره فإما عدم وجود ليلى أو الطفل أو عدم وجوده هو شخصيًا.

وأكد الفنان إياد نصار بأن الخسارة الأكبر بأن يكون “حسام” نفسه غير موجود، وطالب الجمهور بالتفكير معه في أحداث المسلسل وما هي الخسارة الأكبر بالنسبة لشخصية “حسام”، كما أضاف إياد نصار بأن زوجته هي المقياس لديه ولا تجامله إطلاقًا مؤكدًا بأنها ارتبطت بالمسلسل ودومًا ما يسألها عن رأيها بحلقات المسلسل وفي الحلقة الأخيرة وجدها تبكي كثيرًا.

كما تحدث الفنان إياد نصار خلال اللقاء بأن من الأشياء الصعبة التي واجهها في التصوير كانت الحلقة الأخير حيث قرر المخرج تامر نادي بأن المشاهد يتم تصويرها مرة واحدة لتكون الحالة متواصلة، وظلوا طوال 24 ساعة بتصوير مشاهد المستشفى منذ دخولهم المستشفى وحتى وفاة “حسام” بكافة التفاصيل الخاصة بـ”حسام” ومشاعره.

و جاء مسلسل “صلة رحم” من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي، وشارك في بطولة المسلسل كل من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، ومحمد السويسي والعديد من الفنانين.