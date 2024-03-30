“الطلاق أبشع تجارب المرأة”.. أيتن عامر تتحدث عن تجربة انفصالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة أيتن عامر للمرة الأولى عن مرورها بتجربة الطلاق من زوجها، وجاء ذلك خلال لقائها ببرنامج “العرافة” من تقديم بسمة وهبة، حيث وصفت بأن هناك سيدة من الممكن أن تبدو مُشرقة بعد الطلاق، وذلك لا يعود إلى سبب الطلاق نفسه؛ فهي دوماً كانت مُشرقة، ولكن مرت بفترة استنزفت من خلالها جزءاً من سلامها النفسي، ومن صحتها وعقلها، وحينما يتم الطلاق تعود إلى إشراقها المُعتاد.

كما أوضحت الفنانة أيتن عامر خلال لقائها ببرنامج “العرافة” أن فقد شخص من عائلتك ليس أمراً جيداً، والناس ترى أن السيدة التي انفصلت عن زوجها تهتم بنفسها بشكل أكبر، ولكن لا أحد يرى وحدتها حينما تعود للمنزل؛ فلا يُوجد ونس معها، وذلك شيء صعب جداً! مؤكدة أن تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي تمر بها المرأة في حياتها.

يُذكر أن الفنانة أيتن عامر تُشارك بموسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل “تل الراهب”، كما تُشارك أيضاً بالمسلسل الخليجي “زوجة واحدة لا تكفي”، الذي تشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن ضمنهم: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، حمد أشكناني، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، لولوة الملا، ونور الشيخ، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.