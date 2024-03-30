مجددًا.. خناقة نارية بين ريهام سعيد وريم البارودي: حَضرِت عزاء أبويا للتريند.. وسامحتها وندِمت

كتب امير فتحي في السبت 30 مارس 2024 03:41 مساءً - أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها تعرضت للخيانة من الإعلامية ريهام سعيد أثناء تصوير الحلقة التى جمعتهما بعد فترة قصيرة من وفاة والدها وإعلان الصلح بينهما، موضحةً: “والمصحف الشريف أنا اتغدر بيا فى الحلقة وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد”.

ريم البارودي تفتح النار مجددًا على ريهام سعيد

وقالت البارودى فى حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة «برنامج العرافة»، على قناتى المحور والنهار: “فى البداية عينيها كانت على المصور، وكان عندها طاقة سلبية تضايقنى وتخنقنى، وكانت بتزعق ومتوترة، وده حصل قبل التصوير”.

وتابعت الفنانة: “كانت بتتخانق مع الكاميرا مان، وأنا ابتديت اتوتر وكانت بتزعق مع الكاميرا مان ومدير التصوير، ومكنش معانا مخرج، ودى أول مرة أشوفها في حياتي، ووترتني، وبعدين لما بدأنا نصور لقيت نفسى متهمة وهى كانت بتفتح المواضيع القديمة وبتقولى إنى شتمتها وكانت بتتهرب منى ولقيت الكلام بيروح فى حتة تانية وتقول الله أعلم كل ما أقولها حاجة، وده خلانى أوقف تصوير”.

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ والدها توفي في 11 يناير، وبعدها بشهرين صورت حلقة مع الإعلامية ريهام سعيد بعدما صالحتها وحضرت عزاء والدها.

وأضافت البارودى: “كنت مسافرة أعمل عمرة، وريهام كلمتني وقالت لى عاوزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة، لكن الحلقة مكنش فيها أى عودة صداقة”.

وتابعت الفنانة: “برومو الحلقة كله كان إنى بتاجر بأبويا، طالعة بعيط وموسيقى خلف الأسوار ورايا، وأصرت إنها تصور لعرض الحلقة فى رمضان، لكنني أصريت على الرفض لأننى كنت سأذهب إلى العمرة، وعندما عدت كنت مرهقة للغاية وقلت لها عشان خاطرك هنعمل الحلقة رغم إنى مش محتاجة ماديا، ووافقت عشانها وهى جات لي العزاء”.

وواصلت: “ريهام لا تعتمد على سكريبت وقالت لى اعتمدى عليّ لما سألتها عن الحلقة، لكن اللي حصل إننا صورنا الحلقة ولا حد شافنا، لأن الحلقة نزلت قبل رمضان بيوم، إزاى هنتشاف؟!”.