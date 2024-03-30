ستيفاني عطالله تعايد الجمهور بالفصح المجيد بصور لطيفة ومن دون ماكياج

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله الجمهور بمناسبة عيد الفصح المجيد بمجموعة صور لطيفة للغاية، ظهرت فيها من دون ماكياج أو فلتر للتجميل وهي تحمل مجموعة ورود دوار الشمس.



وعلقت ستيفاني على المنشور وكتبت: "فصح مجيد لأحبائي، نحتفل سوياً هذه الأيام".

وكانت أحدثت ستيفاني عطالله حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بإحدى المقابلات، حيث كشفت أنها إضطرت لإعادة تصوير مشهد "القبلة"، التي جمعتها بالممثل السوري محمود نصر، في مسلسل "كريستال" حوالى الـ 71 مرة.

وسألها مقدم البرنامج ما إذا كان هذا الأمر قد أزعج خطيبها الفنان اللبناني زاف، إلا أنها إكتفت بالضحك، من دون إعطاء أي إجابة.