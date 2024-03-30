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ستيفاني عطالله تعايد الجمهور بالفصح المجيد بصور لطيفة ومن دون ماكياج

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ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله الجمهور بمناسبة عيد الفصح المجيد بمجموعة صور لطيفة للغاية، ظهرت فيها من دون ماكياج أو فلتر للتجميل وهي تحمل مجموعة ورود دوار الشمس.


وعلقت ستيفاني على المنشور وكتبت: "فصح مجيد لأحبائي، نحتفل سوياً هذه الأيام".
وكانت أحدثت ستيفاني عطالله حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها بإحدى المقابلات، حيث كشفت أنها إضطرت لإعادة تصوير مشهد "القبلة"، التي جمعتها بالممثل السوري محمود نصر، في مسلسل "كريستال" حوالى الـ 71 مرة.
وسألها مقدم البرنامج ما إذا كان هذا الأمر قد أزعج خطيبها الفنان اللبناني زاف، إلا أنها إكتفت بالضحك، من دون إعطاء أي إجابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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