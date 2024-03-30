وائل كفوري يتفاعل مع غناء أصالة وعلامات الإعجاب واضحة على وجهه

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني وائل كفوري وهو يستمع لغناء الفنانة السورية أصالة في حفل سحور "كارتييه" التي أقيم في دبي، وهي تغني "سامحتك" وعلامات الإعجاب والطرب واضحة عليه.



وكانت أصالة قد حضرت السحور برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ومجموعة كبيرة من المشاهير.

وقد شاركت الفنانة السورية أصالة الجمهور مجموعة صور، ظهرت فيها برفقة والدتها، وهنأتها بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن محبتها هي سبب نجاحها.

وعلقت أصالة على المنشور قائلة: "لولا محبّتك اللي غمرتني أمان وراحة بال ماكنت حققت حلمي ولسّه عم برسم له مشوار جديد بعزيمتك ويصبرك وقفتك جنبي ودعاكي ياأمّي ياعزيزة قلوبنا كلنا اليوم العيد عيدين عيد ميلادك وعيدك الله يحفظك".