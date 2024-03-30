بصورة قديمة.. أحمد الفيشاوي يستذكر عمل قديم له من إخراج عمرو سلامة وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة من كواليس تصوير أحد الأفلام القديمة التي شارك فيها سابقاً و الذي يحمل إسم "زي انهردا"، و إستذكر هذا العمل من خلال التعليق على المنشور بالقول: "صوره من كواليس فيلم زي انهردا اول إخراج لعمرو سلامه ".



وكان تحدث أحمد الفيشاوي، عن قصته مع العلاج النفسي، وقال: "عندي نفس الدكتور من سنة 1997 بيعالجني علاج نفسي، وفي دكتور ثاني روحت له وثاني يوم مات، تقريبا حكيت له زيادة ومقدرش يكمل".

وذكر الفيشاوي أن العلاج النفسي لا يستدعي الشعور بالخجل.

وقال الفيشاوي إنه تمكن من التغلب على فرط العصبية الذي كان يعاني منه: "كنت بشتكي من فرط النرفزة والعصبية، وبعد علاج من 2000 لسنة 2024 خلاص مفيش عندي مشاكل".

كلام الفيشاوي جاء خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر قناة الحياة.

