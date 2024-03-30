بالفيديو- زيندايا تستعرض جمالها بفستان ذهبي رائع و إطلالتها تسحر العيون

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية زيندايا بأخر إطلالة لها بأناقة و جمال رائع من خلال فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مرتديةً فستان باللون الذهبي ضيق من دون اكمام و طويل، رسم عليه لاعب تنس، و إعتمدت لشعرها تسريحة رائعة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت لفتت الممثلة الأردنية تاليا الأنصاري، ولاتي تؤدي دور إحدى الطالبات في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" أنظار الجمهور إليها، بالشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية زيندايا.

وقد أكد الجمهور أن ملامح الممثلتان متقارب إلى حد كبير، بالرغم من فارق العمر الواضح بينهما.

