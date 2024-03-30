جواب محمد سامي يصدم مي عمر في مواجهة ناريّة بينهما بعد انتهاء مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

شكرت الممثلة المصرية، مي عمر، فريق عمل مسلسل”نعمة الأفوكاتو” والجمهور على مشاهدتهم للعمل وعلى الآراء والأصداء الإيجابية بعد عرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

في هذا السياق، شاركت مي عمر عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة تشير الى ان مسلسل “نعمة الأفوكاتو” دخل ضمن قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العالم على منصة “شاهد” وإحتلّ “التراند” في اكثر من دولة عربية خلال فترة عرضه. وعبّرت مي عمر في منشور طويل عن احاسيسها الكثيرة والمختلفة بعد إنتهاء عرض المسلسل، مشيرة أن لديها شعور بالسعادة بردود الأفعال من كل الدول العربية والإشادات الكبيرة التي وصلتها .

وأضافت مي ان لديها إحساس بالإمتنان لنجاح المسلسل وتوفيق الله الذي فاق كل التوقّعات وان مسلسل “نعمة الأفوكاتو” تصدّر نسب المشاهدات على مستوى العالم طوال فترة عرضه على منصة شاهد كذلك الاحساس بالحزن على انتهاء المسلسل الذي تعلّقت بكل تفاصيله وإحساس بالمسؤولية في تقديم الأفضل المرّة القادمة.

كما شكرت مي عمر زوجها المخرج محمد سامي على مجهوده الجبّار وتعبه وإهتمامه بأدقّ التفاصيل، مشيرة ان العمل معه متعة فهو يجعل الممثل يصدّق ويستمتع بكل مشهد يقدّمه بكل تفاصيله، مضيفةً: “شكراً على وجودك الذي كان سبباً أساسياً في نجاح العمل”.

كما شكرت مي عمر مجموعة “ام بي سي” ومنصّة “شاهد” على ثقتهما الكبيرة بها ودعمهما المستمر لها. كما شكرت المنتجة مهى سليم على الإنتاج المشرّف ومجهودها وإخلاصها وخوفها على العمل من أول يوم تحضير لأخر يوم عرض.

ولم تنسَ مي عمر كل فريق عمل المسلسل الذين عملوا بكل حب وإخلاص.

كما وجّهت كلمة للكاتب الموهوب جداً كما وصفته، مهاب طارق وللنجمة أصالة “صاحبة أجمل صوت وأطيب قلب”، لافتةً ان وجودها كان إضافة كبيرة للعمل. كما شكرت مي الفنانة بسمة بوسيل على الأغاني مؤكّدة ان صوتها “كله إحساس”.

وأضافت مي عمر انها تشرّفت بالعمل مع نجوم المسلسل على رأسهم أحمد زاهر وأروى جودة وعماد زيادة، كمال ابو ريه، طارق النهري، سامي مغاوري، سليمان عيد، أحمد ماجد، ولاء الشريف ،غادة فلفل، سلوي عثمان ، لبني ونس، سمر عبد الوهاب هدير عبد الناصر والوجه الجديد الموهوب محمد الدسوقي، مؤكّدةً انها تحبّهم جداً وستشتاق لهم كما ستشتاق لنعمة سعيد أبو علب بكل تفاصيلها.

وختمت مي عمر منشورها بتوجيه الشكر للجمهور المصري والعربي الكبير في كل دول العالم، مضيفة بصوت نعمة الأفوكاتو:” يا لالالالالاهوي كنت هنسى … أشوفكم في حكاية جديدة إنشاء الله ويا رب دائما أكون عند حسن ظنكم بي وأوعدكم دائماً بتقديم الافضل “.

في سياق آخر، نشرت صفحة منصة “شاهد” على يوتيوب مواجهة من نار ضمن برنامج “فيس تو فيس” بين الممثلة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي حيث وجّه الثنائي العديد من الأسئلة المُحرجة لبعضهما واجابا عليها بإسلوب صريح وفكاهي، أظهر مدى توافقهما وحّبهما لبعضهما البعض.

في بداية اللقاء سألت مي عمر زوجها محمد سامي كم مضى على زواجهما فأجابها بطريقة كوميدية ٣٨ سنة.

اما أكثر مخرج ترتاح مي عمر بالعمل معه غير محمد سامي فأجابت مي: “كلهم” ليقاطعها محمد سامي قائلا بطريقة عفوية “شايفة مصلحتك انت بقا”.

كما تحدّث محمد سامي ومي عمر عن مسلسلهما الأخير “نعمة الأفوكاتو”، حيث قال لها: “كنت خايف منك في نعمة الأفوكاتو جداً.” لتردّ مي قائلة: “انتو دخلتوني المقابر وقفلتوا عليا في نعمة الأفوكاتو”. ردّ عليها سامي قائلا: “فين المشكلة؟ ده شغلك الذي تأخذين عليه فلوس انتِ مش جاية تجاملينا في المسلسل”.

ورداً على سؤال مي “لو قرروا فجأة أن تاريخك كله يتمسح وتترك عمل واحد هتختار ايه؟ أجاب محمد سامي:” سأختار جعفر العمدة طبعًا”، لترد مي : “بس أنا مش فيه”، فيرد عليها ممازحاً “انت في التاريخ اللي اتمسح”. اما ماذا تحذف مي عمر من تاريخها فأجابت”الأسطورة” وهنا تدّخل محمد سامي قائلاً: “يعني ستمسحين تاريخك كله”.

اما المشهد الذي تختاره وترى تاريخها فيه أجابت مي عمر:”لا تستطيع ان تختصر تاريخي في مشهد واحد”. ليرد محمد سامي:”هو انا قاعد مع كريمة مختار او أمينة رزق”.

خلال الحلقة عاقبت مي عمر محمد سامي بإجباره على الغناء، مؤكدًا ان أكثر فنان يحبّه هو محمد عبد الوهاب.

ووجهّت مي عمر سؤالاً لمحمد سامي عن رأيه في الرجل الذي يتزّوج على زوجته فأجابها مبتسمًا “بأنه رجل جميل”. لترد عليه “والمرأة التي تخلع زوجها”، فأجاب مبتسمًا ايضًا “ست جميلة”. مؤكداً ان من يتزوج مرة لن يكرّرها لأنه يمتلك كل شيء وزوجته جميلة.

وعندما طلبت مي عمر من محمد سامي ان يوجّه كلمة للجمهور عنها أصابتها الصدمة من اجابته حيت قال: “مي عمر طبيخها يقرِف، حتى هي لا تأكل منه”، وأضاف محمد سامي:”لا أعرف لماذا كنت ملهوفاً على الزواج لكن حصل ما حصل”. مضيفاً “ان على الرجل ان يتزّوج في عمر الخمسة والاربعين .”

اما عن المهنة التي تختارها مي عمر ان لم تكن ممثلة فقالت “مراقبة الأزواج”. هنا ارتعب محمد سامي وقال لها:” انت ليه اصبحت مرعبة فجأة انت بتراقبيني اليومين دول”.

وتوعّد الثنائي بعضهما في نهاية اللقاء بإكمال الحديث في المنزل، وكانا في قمة الانسجام ولم يتوقّفا عن الضحك طوال مدة الحلقة.