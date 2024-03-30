بفيديو طريف..نور و خالد النبوي يستمتعان بأوقات جميل مع الأطفال في كواليس "إمبراطورية ميم"

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري نور النبوي على الجمهور بمقطع فيديو شاركه عبر حسابه الخاص، و ظهر نور فيه إلى جانب والده الممثل المصري خالد النبوي أثناء غنائه أغنية مع الأولاد في كواليس تصوير مسلسلهم الأخير "إمبراطورية ميم" الذي يعرض في الموسم الحالي في رمضان، و علق نور على المنشور بالقول: "اهلاً يا عصابة بحبكوا موت".



و كان شارك الممثل المصري نور النبوي صورة له مع الجمهور تجمعه بوالده الممثل المصري خالد النبوي، من المسلسل الذي يجمعهما "إمبراطورية م"، والذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني، وعلق نور على المنشور بالقول :"الامبراطور الصغير و الامبراطور الكبير، مختار و مروان ابو المجد X امبراطورية ".

