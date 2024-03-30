بعد أقل من ثلاث أسابيع على طرحه.."Kung Fu Panda 4" يكسر هذا الرقم الرتفع في صالات العرض حول العالم

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم الرسوم المتحركة Kung Fu Panda 4 نجاح هائل في صالات العرض العالمية، حيث وصلت إيراداته إلى 286 مليون دولار حول العالم بعد حوالي ثلاثة أسابيع من طرحه، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 140 مليون دولار.



فيلم Kung Fu Panda 4 من بطولة كل من النجوم العالميين أوكوافينا، جاك بلاك، برايان كرانستون، جيمس هونغ، فيولا ديفيس، داستان هوفمان، كي هيو كوان، وإخراج مايك ميتشيل.

وتدور أحداث الفيلم حول دب الباندا بو الذي عين قائدا روحيا لوادي السلام، وخرج في رحلة بحث عن محارب تنين جديد وتدريبه، في الوقت الذي يواجه فيه خطط الساحرة الشريرة لإعادة استدعاء جميع الأشرار الرئيسيين.

