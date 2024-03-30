بلمسة عربية رائعة..رانيا منصور تتألق بالقفطان في أجواء رمضانية مميزة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية رانيا منصور متابعيها بأخر إطلالة لها، حيث نشرت صوراً عبر حسابها الخاص إرتدت فيها قفطان عربي رائع ذات تصميم جميل، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت تحدثت رانيا منصور عن تفاصيل ظهورها في فيديو كليب أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة "موضوع رجوعنا".

وقالت رانيا معبرة عن مدى سعادتها العارمة بهذا التعاون وقالت: "أنا وتامر حسني جمعتنا مقابلة من قبل واتفقنا على تصوير أغنية معينة، ولكنه صور أغنية أخرى، ولم يكتمل المشروع بيننا. وبعدها جمعتني مقابلة أخرى بتامر حسني في الصيف، وتناقشنا حول مشروع فني يجمع بيننا وتفاجأت أنه مرحب بالموضوع للغاية. تامر حسني اهتم بالموضوع وقال لي يلا بينا، وصورنا مع بعض فيديو كليب موضوع رجوعنا، وكنت سعيدة للغاية بهذه التجربة، وتامر إنسان جميل. وفي كل مرة أقابله بحس لما بتكلم معاه إن تفكيره قريب من تفكيري، والحمد لله صورنا الأغنية، والناس كلمتني عليها وقالت لي إنها حلوة أوي، وطلعت تريند، وأتمنى إني أكرر التجربة تاني معاه لو في حاجة تانية نشتغلها مع بعض".

