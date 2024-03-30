ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية أيتن عامر عن رأيها بالزواج الثاني وبأن تكون زوجة ثانية، مؤكدة أن لا مانع لديها في حال كانت زوجته الأولى موافقة.
وكتبت إحدى المتابعات عبر حسابها الخاص: "وين الله يوفقنا وهالنوعيات هم مشاهير العرب ؟! بلا أي كرامة ولا احساس ولا ضمير تقبل تتزوج متزوج بكل بجاحة ! مشوارنا طويل جداً".
وردت أيتن عامر على المنشور بأسلوب صارم وقالت: "قلت لو مراته وافقت !! و بعدين هو في ست عاقلة أصلا ترضى جوزها يتجوز عليها لو بتحبه بجد !! لو مش بتحبه بس هتوافق و هتبقى بتتعامل معاه على انه بنك و ساعتها هتسيبه يتجوز عادى . نفهم بس الاول و بعدين نبقى ننتقد واضح انى أسلوبي كان ساخر و بهزر !!! عجيب امركم !!"
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تحدث ضجة برأيها بالزواج الثاني.. وهكذا ردت على الإنتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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