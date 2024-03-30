أيتن عامر تحدث ضجة برأيها بالزواج الثاني.. وهكذا ردت على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية أيتن عامر عن رأيها بالزواج الثاني وبأن تكون زوجة ثانية، مؤكدة أن لا مانع لديها في حال كانت زوجته الأولى موافقة.



وكتبت إحدى المتابعات عبر حسابها الخاص: "وين الله يوفقنا وهالنوعيات هم مشاهير العرب ؟! بلا أي كرامة ولا احساس ولا ضمير تقبل تتزوج متزوج بكل بجاحة ! مشوارنا طويل جداً".

وردت أيتن عامر على المنشور بأسلوب صارم وقالت: "قلت لو مراته وافقت !! و بعدين هو في ست عاقلة أصلا ترضى جوزها يتجوز عليها لو بتحبه بجد !! لو مش بتحبه بس هتوافق و هتبقى بتتعامل معاه على انه بنك و ساعتها هتسيبه يتجوز عادى . نفهم بس الاول و بعدين نبقى ننتقد واضح انى أسلوبي كان ساخر و بهزر !!! عجيب امركم !!"