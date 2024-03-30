ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثل المصرية هنا الزاهد الجمهور الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد "فاصل من اللحظات الجميلة" المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2024، من بطولتها إلى جانب الممثل المصري هشام ماجد.

وظهر هنا وهشام كزوجين بمشاهد كوميدية تكشف طبيعة علاقة درية وزوجها صالح، وابنهما.

وظهرت هنا في البرومو بشعر أسود طويل مختلف عن ما إعتدنا عليه معها، هي تعاتب زوجها على شكل المنزل الذي صممه بنفسه، وتندب حظها، وعلقت: "قصة حب صالح ودرية في عيد الفطر".

ويلعب بطولة الفيلم؛ بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وهو مـن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد زوجة غير سعيدة بشعر أسود.. هذه تفاصيل شخصيتها في "فاصل من اللحظات اللذيذة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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