الـ4 بنات أجمل من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يُشعل السوشيال ميديا.

كتب امير فتحي في السبت 30 مارس 2024 06:52 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام صور لها جديدة برفقة شقيقتها البنات

تتسم شقيقات حلا شيحة بالأنوثة والأناقة في آن واحد. ونشرت الفنانة حلا شيحة الصور خلال فطار عائلي في رمضان

حلا شيحة مع شقيقتها في إفطار عائلي

وظهرت حلا شيحة في تلك الصورة التي شاركتها برفقة شقيقتها الثلاثة وبعض صديقاتهن بإطلالة أنيقة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

حلا شيحة في رمضان 2024

وعلى الصغيد الفني، حلا شيحة تشارك في رمضان 2024 بمسلسل “إمبراطورية ميم” يتكون من 30 حلقة.

أبطال إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي نشوي مصطفي، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

أحداث إمبراطورية ميم

مسلسل “إمبراطورية ميم” تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعتة القصصية بعنوان “بنت السلطان” عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

الخليج 365

الخليج 365

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