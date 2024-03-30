بإطلالة أميرات.. دانا الحلاني تبهر الجمهور بأناقتها أثناء حضورها سباق الخيل في دبي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت دانا الحلاني متابعيها بلوك بغاية الأناقة و الجمال من دبي في الإمارات العربية المتحدة أثناء مشاهدتها لسباق الخيل، وإرتدت فستان قصري باللون الأسود ذات أكمام قصيرة شيك جداً، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صوراً ظهرت فيها مرتدية توب باللون الأسود، وتنورة سوداء قصيرة، وسترة رسمية واسعة باللون الأسود، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "شكر كبير لكل الرسائل الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".

