مسلسل "ع أمل " يحلق بعيداً ويتصدر قائمة المشاهدات لبنانياً وعربياً

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ميرنا وليد - بيروت - تصدر المسلسل اللبناني " عَ أمل " قائمة أكثر 10 مسلسلات رمضانية مشاهدة على منصة شاهد (Top 10) في لبنان، متفوقاً على 9 مسلسلات رمضانية أخرى وذلك بعد 20 حلقة من عرضه، بينما تواجد بقائمة الـ Top 5 في كل دول العالم العربي .
مسلسل "ع أمل"، يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وهو من بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، والممثل بديع أبو شقرا، مهيار خضور، عمار شلق، كارول عبود، إلسا زغيب، وماريلين نعمان، رنين مطر، وريان حركة، من كتابة ندين جابر، إخراج رامي حنا، وإنتاج إيغل فيلمز.
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