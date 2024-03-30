ياسر جلال بتصريح مفاجئ عن مسيرته الفنية

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ياسر جلال عن مسيرته الفنسة، ولفت الأنظار بتصريحاته المفاجئة.

وقال ياسر جلال: "طول عمري واخد على الشقا وبتعب على شغلي وأبذل مجهودًا، وأنا لست بالممثل الذي يحب أن يتدلل أو يرتاح. النجومية أو المادة ليستا همي، لكني أهتم بإتقان عملي حتى أرضى عن العمل الذي أقدمه للجمهور. الرضا عن نفسي بعد رضا الله عز وجل هو الفيصل بالنسبة لي، ممكن كل الناس تقولي أنت كنت كويس، لكن ممكن أحس إني مقصر، وبالتالي أكون متضايق".

حديث ياسر جلال هذا جاء خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية هدى كمال عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

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