علاء مرسي عن دعم أصدقائه في أوقات الأزمات: يصعب عليَ نفسي ولا أنتظر أحد

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان علاء مرسي فى مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

ورد علاء مرسي فى تصريح لـ “الخليج 365” على دعم أصدقائه له فى وقت الأزمات قائلًا: “لا أنتظر الرد من أحد ولا أريد أن أشعر انني المظلوم وأنا مُقصر مع أشخاص أيضًا ويصعب عليَ ان الشخص لم يأتى فى أزمتي ونحن حاليًا تفككنا”.

وأضاف أنه متفرج على السوشيال ميديا ومش شاطر واي حاجه تحدث له تنتشر بسرعة كبيرة جدا وانا أخاف منها لأنها اصبحت "شارع كبير" ولا نعرف الصحيح من الخطأ فيها وهناك مغالطات كثيرة ولكن الايجابي فيها أنها تعتبر اعلام حي طول الوقت.

الفنان يحيى الفخراني كنز ونحن نمتلك فى مصر كنوز فنية عظيمة هو أحد هذه الكنوز ويعتبر موسوعة من الأداء الصادق ومنجم من الأحاسيس والبساطة ويمثل المنهج السهل الممتنع.

وأضاف: "أنا اعتز وأتشرف بصداقته على مدار سنوات طويلة وأوائل شغلي كان معه واشتغلت معه فى "ليالي الحلمية" الجزء الرابع و"افتح بقي يا سمسم" وانا بالنسبه ليّ يحيى الفخراني مصدر سعادة وبشكر العدل على منحى الفرصة للعمل فى المسلسل والعدل جروب منتجين فنانين".

أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".