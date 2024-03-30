خاص – ايلي صعب يتحدث عن أخر لقاء جمعه بالسيدة فيروز… تفاصيل تُكشف للمرة الاولى

تحدّت مصمّم الأزياء اللبناني العالمي، إيلي صعب، خلال حلوله ضيفاً على برنامج بودكاست “بيغ تايم”، الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc، عن علاقته بالسيدة “فيروز” التي يتعاون معها منذ ثلاثين عاماً.

وأشار”صعب” رداً على سؤال أديب خلال اللقاء عن أخبار السيدة “فيروز”؟ أن السيدة “فيروز” إنسانة لا تتكرّر ولا تشبه احداً، لافتاً ان آخر لقاء جمعه بها كان منذ عام واحد فقط، مضيفاً أن فيروز قيمة كبيرة وعظيمة، كل العالم يعرفها ويقدّر قيمتها، وأن أكبر واهم الفنانين في العالم تأثّروا بها، وأنها علّمت الجميع ان البساطة هي أسهل طريق للنجاح والإستمرارية.

وكشف “صعب” أن مَهمة تصميم الأزياء سهلة بالنسبة إليه مع السيدة فيروز لأنها بالفعل أميرة حقيقية وغير متطلّبة، ولا تحتاج إلى الفساتين من أجل الإضافة إليها لأنها “حالة بذاتها” وتمتلك “هالة” لا يمتكلها أي أحد في العالم، لافتاً أنها تمتلك روح شابة في العشرينيات ومازالت تحتفظ بإبتسامتها ذاتها، وطريقتها في التعاطي والإستقبال مميزة.

وختم ايلي صعب حديثه ان السيدة “فيروز” انسانة غالية وعزيزة عليه وعلى عائلته ويقدّر كثيراً تعاونها معه، متمنياً ان يطيل الله في عمرها لأنها “أيقونة” لا يمكن أن تتكرر.

نذكر أن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعلن مؤخرًا وبالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء، توقيع “موسم الرياض” والمصمم العالمي إيلي صعب مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن للتعاون خلال موسم الرياض ٢٠٢٤؛ لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه، خلال الموسم، ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخراً، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار. وتتضمّن مذكرة التعاون الموقعة إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف ٢٠٢٥ كواحدة من أهم أحداث العاصمة.

وفي هذه المناسبة قال معالي المستشار تركي آل الشيخ: “نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة”.

بدوره أعرب إيلي صعب عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض ٢٠٢٤، وقال: “سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة”.

يذكر أن إيلي صعب افتتح البوتيك الخاص به مؤخراً في منطقة “فيا رياض” إحدى مناطق “موسم الرياض”، في حفل كبير شهد حضور العديد من المهتمين في عالم الموضة والأزياء.