حميد الشاعري وهيثم نبيل يحييان حفلاً غنائياً رمضانياً - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان الليبي المصري حميد الشاعري حفلاً غنائياً رمضانياً ليلة أمس رمضانية بأحد الفنادق في مصر .

وغنى الشاعري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه ومنها "قشر البندق، عيني، على مين"، كما قدم الفنان هيثم نبيل أثناء حضوره الحفل، وغنى هيثم أغنية "يا فراق" مع حميد على المسرح، وهي أول أغنية قدمها في مسيرته برعاية حميد الشاعري، كما غنى حميد ديو أغنية "عيني" برفقة هيثم نبيل.

وإحتفل الفنان المصري محمد فؤاد الليلة بعقد قران إبنه، وذلك في إحدى صالات الأفراح في مصر وحضر الحفل أقاربه وعدد من الفنانين المصريين من بينهم مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد وحميد الشاعري ومحمد لطفي وغيرهم .

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