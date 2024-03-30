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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثلين المصريين أحمد السقا وطارق لطفي عبر حسابيهما صوراً من الشارع، لبعض المحال التجارية التي تستعمل إسم وصور مسلسل " العتاولة كواجهة المحل، منها كواجهة سوبرماركت، وأخرى مقهى .
كما ظرت صور المسلسل على توك توك والجزء الخلفي من سيارة نقل، مع جملة يكررها باسم سمرة في العمل هي "باي من غير سلام".
وكتب أحمد السقا معلقا على الصور: "الحمدلله على نعمة حب الناس. لما الواحد بيعمل حاجة و يلاقى الناس حباها .. بيخاف دايما من اللى جاى.. بشكركم على حبكم و دعمكم ليا من من أول المشوار و ربنا يقدرنى وافضل دايما عند حسن ظنكم".
بينما كتب طارق لطفي: "ألف شكر على محبة الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر إسم مسلسل "العتاولة" على واجهات المحلات التجارية في شوارع مصر - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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