إسم مسلسل "العتاولة" على واجهات المحلات التجارية في شوارع مصر - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثلين المصريين أحمد السقا وطارق لطفي عبر حسابيهما صوراً من الشارع، لبعض المحال التجارية التي تستعمل إسم وصور مسلسل " العتاولة كواجهة المحل، منها كواجهة سوبرماركت، وأخرى مقهى .



كما ظرت صور المسلسل على توك توك والجزء الخلفي من سيارة نقل، مع جملة يكررها باسم سمرة في العمل هي "باي من غير سلام".

وكتب أحمد السقا معلقا على الصور: "الحمدلله على نعمة حب الناس. لما الواحد بيعمل حاجة و يلاقى الناس حباها .. بيخاف دايما من اللى جاى.. بشكركم على حبكم و دعمكم ليا من من أول المشوار و ربنا يقدرنى وافضل دايما عند حسن ظنكم".

بينما كتب طارق لطفي: "ألف شكر على محبة الناس".



