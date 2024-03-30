برأة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ميرنا وليد - بيروت - برأت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت، الفنانة السورية نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة التى أقامها دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال، وطلب فيها بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.



وكانت محكمة الجنح في مصر قد عارضت الفنانة السورية نسرين طافش منذ أشهر على الحكم القضائي الذي صدر بحقها والذي قضى بحبسها مدى 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة في القضية رقم 1636 لسنة 2023.