نوال الزغبي.. حكاية “الذهبية” في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حقلة خاصة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك على شاشة تلفزيون الجديد.

ونشرت نوال الزغبي برومو السهرة المنتظرة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “ما وصلت إلا لأني تعبت، وما نجحت إلا لأني صنعت النجاح…. مسيرتي رح استعيدها، بمراحلها وتحدّياتهاك، والقوة رغم كل هالصعوبات.. رح احكي الحكاية بليلة عيد الفطر، على الجديد”.

من جانبها شوّقت قناة “الجديد” الجمهور لحلقة “الذهبية” وأرفقت البرومو بتعليق جاء فيه: “كتار بفكروا حياة الفنانين مأمنة على طبق من فضة بس الحقيقة مختلفة .. النجمة الذهبية نوال الزغبي رح تحكي الحكاية الكاملة ليلة عيد الفطر على الجديد الذهبية انتظرونا!”.

فور الإعلان عن الحلقة تناقل محبو نوال الزغبي البرومو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وتركوا الكثير من التعليقات التي عبّرت عن محبّتهم الكبيرة لنجمتهم “الذهبية” وحماسهم للحلقة المنتظرة.

وكانت نوال الزغبي قد كشفت في الأيام الماضية عن إعادة تسجيل بعضاً من أغنياتها القديمة والجديدة بأسلوب جديد ومختلف، حيث ستقدّمها في لوحات مميّزة ضمن فقرات الحلقة.