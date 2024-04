الموت يفجع ممثل أميركي شهير

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الأميركي لويس جوسيت جونيور، أول ممثل أسمر يفوز بجائزة أوسكار ممثل مساعد وفائز بجائزة إيمي عن دوره في المسلسل التلفزيوني القصير "Roots".

كان عمره 87 عامًا.

وقال ابن شقيق جوسيت لوكالة أسوشيتد برس إن الممثل توفي ليلة الخميس في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

كان جوسيت يعتقد دائمًا أن بداية حياته المهنية هي قصة عكسية لسندريلا، حيث وجده النجاح منذ سن مبكرة ودفعه للأمام، نحو جائزة الأوسكار عن فيلم "ضابط ورجل نبيل".

حصل على أول اعتماد تمثيلي له في إنتاج مدرسته الثانوية في بروكلين لأغنية "You Can't Take It with You" بينما تم تهميشه من فريق كرة السلة بسبب الإصابة.

التحق جوسيت بجامعة نيويورك بمنحة دراسية لكرة السلة والدراما. وسرعان ما كان يمثل ويغني في البرامج التلفزيونية التي استضافها ديفيد سسكيند، وإد سوليفان، وريد بوتونز، وميرف جريفين، وجاك بار، وستيف ألين.

أصبح جوسيت ودودًا مع جيمس دين ودرس التمثيل مع مارلين مونرو ومارتن لانداو وستيف ماكوين في فرع من استوديو الممثلين الذي يدرسه فرانك سيلفيرا.

في عام 1959، تلقى جوسيت إشادة من النقاد لدوره في إنتاج برودواي لمسرحية “A Raisin in the Sun” جنبًا إلى جنب مع سيدني بواتييه وروبي دي وديانا ساندز.

وأصبح نجمًا في برودواي، ليحل محل بيلي دانيلز في فيلم "Golden Boy" مع سامي ديفيس جونيور في عام 1964.

ولد لويس كاميرون جوسيت في 27 مايو 1936، في قسم كوني آيلاند في بروكلين، نيويورك، لأبوين لويس الأب، حمال، وهيلين، ممرضة. وأضاف فيما بعد الابن إلى اسمه تكريما لوالده.

ظهر جوسيت على الشاشة الصغيرة في دور عازف الكمان في المسلسل القصير الرائد عام 1977 بعنوان "الجذور"، والذي صور فظائع العبودية على شاشة التلفزيون. ضم طاقم الممثلين المترامي الأطراف بن فيرين وليفار بيرتون وجون آموس.

أصبح جوسيت ثالث مرشح لجائزة الأوسكار السوداء في فئة الممثل المساعد في عام 1983. وقد فاز بها عن أدائه كمدرب تدريبات بحرية مخيف في فيلم "ضابط ورجل نبيل" أمام ريتشارد جير وديبرا وينجر. كما حصل على جائزة جولدن جلوب عن نفس الدور.

وكتب في مذكراته: "أكثر من أي شيء آخر، كان ذلك تأكيدًا كبيرًا على مكانتي كممثل أسود".

ظهر جوسيت في أفلام تلفزيونية مثل The Story of Satchel Paige، وBacktiers at the White House، وThe Josephine Baker Story، والتي فاز عنها بجائزة غولدن غلوب أخرى، وRoots Revisited.