"قصر الشوق".. أحدث أغانى نوال الزغبى وكلمات فهد الزاهد

ياسر رشاد - القاهرة -

تواصل النجمة نوال الزغبى تسجيل أغنيتين جديدتين إحداهما مصرية والثانية خليجية، ليتم طرحهما خلال الأيام المقبلة، وكتب كلمات الأغنيتين فهد الزاهد، وتنتجهما شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية المصرية تحمل عنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما الأغنية الخليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.

نوال الزغبى

ويتجدد التعاون بين النجمة اللبنانية نوال الزغبى وفهد الزاهد وشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد النجاح الكبير الذى حققوه سويا فى عدة أغانى أخرها "فخامة معاليك"، التى حققت 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومن المتوقع طرح الأغنيتين الجديدتين بعد عيد الفطر.