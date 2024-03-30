سمية الخشاب تهاجم رامز جلال مجدداً وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية ضدّه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت الفنانة سمية الخشاب تواصل هجومها الحاد على الفنان رامز جلال على إثر تعرضها لإصابات جسدية خلال مشاركتها في برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر”، الذي يُعرض على قناة “MBC مصر” خلال شهر رمضان الحالي.

ووجهت الخشاب خلال تصريحات إعلامية انتقادات حادة لرامز، مشيرة إلى إهماله الاطمئنان على سلامة المشاركين بعد التصوير، معربة عن استيائها من سعي البعض وراء الشهرة والمشاهدات على حساب صحة وسلامة الآخرين.

وتابعت سمية: “اللي بيحصل ده مهزلة لا يمكن السكوت عليها، الناس تتأذي في صحتها. ما أنا عملتها معاه 4 سنين قبل كده بس كنت عارفة إيه اللي بيحصل لكن المرة دي متقالش، عشان في تعمد للأذية يبقى أنت كده متعمد تأذي الناس، دي جريمة يعاقب عليها القانونمؤكدة أنها ذهبت للمستشفى بعد الحلقة للتأكد من سلامتها، وتبين أنها لم تكن الحالة الوحيدة التي تعرضت للإصابة جراء البرنامج.

ورداً على مزاعم أن المشاركين يوقعون على ورقة تفيد بموافقتهم على كل الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج، استنكرت الخشاب هذا الادعاء، قائلة: “يعني إيه ملابسات وظروف! هل أنا موافقة إني أتكسر؟ مهما مضيت بيني وبينك عقد، جسمنا بتاع ربنا مش من حقك تأذيني نفسياً وجسدياً وصحياً، ده ضد حقوق الإنسان والقانون”.

وأشارت سمية الخشاب إلى أن المنشور الذي نشرته عن الحلقة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكتبت فيه “مش هسيب حقي منك يا رامز”، لم يكن على سبيل المزاح.

وبينت أنها تمتلك تقارير طبية تثبت إصابتها بكدمات وتمزق في الأربطة وكسر في الكعب، وأنها اضطرت لمواصلة تصوير مسلسلها “بـ100 راجل” الذي يعرض حالياً، رغم الألم.

واختتمت الخشاب تصريحاتها بأنها قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد الفنان رامز جلال في اليوم التالي لتصوير الحلقة، كما طالبت النائب العام بنظر الموضوع.