ياسر جلال: لست فناناً مدللاً وأتعب على شغلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع الإعلامية هدى كمال عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، تحدث الفنان ياسر جلال، عن كواليس مسلسله “جودر”، الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، وما إذا كان هذا الأمر أثار مخاوفه، قائلًا: “طول عمري واخد على الشقا وبتعب على شغلي وأبذل مجهودًا، وأنا لست بالممثل الذي يحب أن يتدلل أو يرتاح”.

وأضاف جلال: “النجومية أو المادة ليستا همي، لكني أهتم بإتقان عملي حتى أرضى عن العمل الذي أقدمه للجمهور”.

وأوضح: “الرضا عن نفسي بعد رضا الله عز وجل هو الفيصل بالنسبة لي، ممكن كل الناس تقولي أنت كنت كويس، لكن ممكن أحس إني مقصر، وبالتالي أكون متضايق”.

وأكد، أن موسم دراما رمضان 2024 يشهد تنوعًا كبيرًا في الأعمال الفنية التراجيدية والكوميدية والاجتماعية والتاريخية، مشددًا على أن إنتاج عملين ضخمين مثل “الحشاشين” و”جودر” جرأة كبيرة.

وأكد ياسر أن مسلسل “جودر” عمل مكتمل العناصر، ونحن نفكر في أن يأخذ كل عمل حقه، مؤكدًا أن الشركة المنتجة للمسلسل سعت وسخرت كل الإمكانيات لإنتاج المسلسل.

وأضاف أن الميزة في مسلسل جودر أنه يوجد به نص قوي جدًا، كما أن لدينا كوكبة كبيرة من الفنانين الممثلات والممثلين، وهذا شيء إيجابي في العمل الفني، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى للبحث عن الاختلاف.

وأوضح أن كل عمل يقوم بتأديه يكون مختلف عن سابقه، وفي مسلسل جودر يقوم بعمل شخصيتين الأولى شخصية الملك شهريار، والشخصية الثانية شخصية جودر بن عمر المصري، وهنا يتخيل للملك شهريار نفسه بأنه جودر.