أحمد حلمي يروّج لتطبيق مراهنات.. فيديو يحدث ضجّة كبيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدث الفنان أحمد حلمي ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو له من لقائه ببرنامج ABtollk، مع أنس بوخش، موضوع عليه صوته بالذكاء الاصطناعي وهو يروّج فيه لتطبيق إلكتروني للمراهنات.

وردّ حلمي على الفيديو الذي كان قد انتشر بشكل واسع بين المتابعين في الساعات الماضية قائلًا: “ماتصدقوش يا جماعة الكلام التافه ده، الله يخربيت الـAI على اللي اخترعوه، وياما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني”.

وتابع: اكتشفت إن في ناس فاهمة إنني أعمل كده فعلًا، وإن أنا بتكلم كده ودي طريقة كلامي دوبلاج، بتكلم دوبلاج”.

وكانت بعض صفحات منصة 1XBET قد نشرت إعلانات ممولة، تتضمن فيديوهات مفبركة لبعض الفنانين، أشهرهم الفنان أحمد حلمي؛ مستخدمة الذكاء الصناعي لإنشاء صوت مطابق له واستغلال شهرته استقطابًا للمواطنين لاستخدام البرنامج، والترويج له باعتباره وسيلة ترفيهية لألعاب القمار والمراهنات.

يُذكر أن أحمد حلمي يقدم في شهر رمضان مسلسلاً إذاعياً بعنوان “فبركة” وذلك قبل الإفطار على إذاعة “نجوم fm” من بطولة: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.